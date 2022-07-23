البابا فرنسيس يستقبل مجدي يعقوب لتوقيع اتفاقية تعاون في المجالات الطبية

استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، وجرى توقيع اتفاقية للتعاون الطبي المشترك بين مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومستشفى الطفل يسوع للطفولة والأمومة التابعة لجمعية الطفل يسوع الخيرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وتضمن الحفل إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية بـ7 لغات عالمية، بالإضافة إلى الإعلان عن شعار الجمعية المستوحى من هدية قدمها قداسة البابا فرنسيس للجمعية، تحتوي على نسخة من تمثال «الرحمة» الشهير للفنان مايكل أنجلو.

توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفى الطفل يسوع بالعاصمة الإدارية

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الطبية، إذ تقوم مؤسسة مجدي يعقوب، باعتبارها الرائدة في مجال أمراض القلب، بمعالجة الأطفال، وتدريب الكوادر الطبية، والتمريضية بمستشفى الطفل يسوع، والتعاون في الأبحاث الطبية.

البابا فرنسيس يلتقي الدكتور مجدي يعقوب

وقام الأب المونسنيور يؤانس لحظي جيد السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس، بترتيب لقاء أمس، جمع بين البابا فرنسيس، وكل من الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وزينة توكل المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ريتا جاد الرب، والسيدة ليزا مجدي يعقوب.

وفي نهاية اللقاء الذي استغرق 20 دقيقة، قام قداسة البابا فرنسيس، بمباركة مشروع التعاون المشترك بين الطرفين.

جدير بالذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، منظمة خيرية غير حكومية مسجلة في مصر عام 2008، ومستشفى الطفل يسوع، وكذلك المؤسسة الطبية الخيرية، التي يرأسها الأب المونسنيور يؤانس لحظي جيد، علمًا بأن المستشفى مدعوم بشكل كامل من مستشفى «فاتيكان بامبينو جيزو» وهي مستشفى الطفل يسوع، بالفاتيكان بروما.