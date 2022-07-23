شكري: السيسي شدد على توفير التمويل للدول النامية لمواجهة تغير المناخ

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل دعوة نظيره الألماني مؤخرًا وشاركه في افتتاح أحد الفعاليات المهمة لأجندة المناخ، وهذه الفعالية تُقام سنويًا وكان هناك حوار مفيد للغاية، موضحًا أن الفعالية كانت على المستوى الوزاري، وحضرته العديد من الدول الفعالة والمؤثرة، وتم خلاله طرح الرؤية المصرية بالنسبة لمؤتمر المناخ المقبل، والتي ستستضيفها الدولة المصرية في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

التمويل للدول النامية سيساعدها على أن تقوم بمسؤولياتها لحماية المناخ

وأضاف «شكري»، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تكاتف العمل الدولي للحفاظ على المكتسبات التي تمت في مؤتمرات المناخ السابقة، وأعرب عن تطلعه بأن يكون المؤتمر المقبل في مصر هو المؤتمر لتنفيذ ما تم التوافق عليه وتم التفاوض حوله في المؤتمرات السابقة، وأن يتم العمل على توفير التمويل اللازم للدول، خاصة الدول النامية.

توفير التمويل سواء من قبل الحكومات أو من قبل الاستثمارات الضحمة

وأشار وزير الخارجية، إلى أن التمويل للدول النامية سيساعدها على أن تقوم بمسؤولياتها لحماية المناخ، والتكيف مع الظواهر السلبية للتغير المناخي، وبناء الثقة بين كل دول العالم، وكل يقوم بمسؤولياته على تخفيض الانبعاثات والعمل على التكيف مع الآثار السلبية وتوفير التمويل سواء من قبل الحكومات أو من قبل الاستثمارات الضحمة، من خلال عمل مشروعات كبرى تكون صديقة للبيئة وتقلل من الانبعاثات التي تؤثر على التغيرات المناخية.