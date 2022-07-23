نقابة السينمائيين تنعى شقيق المخرجة نيفين شلبي

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، شقيق المخرجة نيفين شلبي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب حساب النقابة: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية شقيق الزميلة المخرجة نيفين شلبي، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

موعد عزاء شقيق نيفين شلبي

كما أكدت النقابة أن موعد استقبال العزاء اليوم، في منزل الأسرة، على أن يقام السرادق في شارع لبيب البتانوني، خلف سينما فاتن حمامة في منيل الروضة.

وكانت نيفين شلبي أعلنت وفاة شقيقها وكتبت: «لا حول و لا قوة الا بالله.. توفي إلى رحمة الله أخي الصغير عماد نتيجة هبوط في الدورة الدموية في بيته وعلى سريره، الحمد لله، عنده 31 سنة بس، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة والصبر».

الفنانون ينعون الراحل

وشيع جثمان الراحل ظهر اليوم من مسجد الشريف بميدان الروضة، ونعى الراحل عدد من الفنانين ومن بينهم المخرج أحمد مدحت، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والسيناريست هشام هلال والفنانة عارفة عبد الرسول والناقد الفني محمود عبد الشكور والإعلامي محمد سعيد محفوظ والمخرج ماندو العدل والموسيقار عادل حقي والفنانة عفاف مصطفى والموسيقار راجح داوود والفنان محمود الليثي والمخرج عمرو عابدين والفنان هشام إسماعيل والفنان هشام المليجي.