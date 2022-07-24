«فودة»: مدن جنوب سيناء لا تعاني من نقص في أحمال الكهرباء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن قطاع الكهرباء في المحافظة من القطاعات المهمة، والتي أصبحت تغطي كل الوديان والتجمعات البدوية، مشيرا إلى توصيل التيار الكهربائي لـ50 تجمعا بدويا وربطها بالشبكة الموحدة في مدينتي سانت كاترين وأبوزنيمة بتكلفة تخطت 100 مليون جنيه، لتصبح كل الوديان والتجمعات البدوية بها إنارة طوال اليوم.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة، أن المحافظة لا تعاني أي نقص في أحمال الكهرباء، بل يوجد هناك فائض في الكهرباء، موضحا أنه يجرى الآن إقامة محطات طاقة شمسية في شرم الشيخ لتكون مدينة خضراء قبل انعقاد قمة المناخ.

صيانة المحولات

وأكد اللواء هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب سيناء تجري صيانة دورية في كل أحياء المدينة، من أجل تنظيف وصيانة الكابلات والجولات وإصلاح الأعطال أن وجدت.

وتابع، بأن هندية كهرباء طور سيناء برئاسة المهندس مصطفي عطية أرسلت خطة الصيانة الشهرية للمدينة، لإخطار المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي مدة معينة خلال اليوم، لافتا إلى أن الهندسة ومجلس المدينة يخطران المواطنين بعملية الصيانة وقطع التيار الكهربائي خلال تلك الفترة.

الصيانة الدورية المبرمجة

وقال اللواء خالد فودة، إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب سيناء تجري برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على خلايا الموزعات الموجودة في كل مدينة، ويجرى تقسيم المدينة إلى أحياء بحيث يجري قطع التيار الكهربائي عن المنطقة التي تجري فيها أعمال الصيانة لفترة زمنية، بحيث يتم الانتهاء علي مدار اليوم من موزعات المدينة بالكامل.

وأضاف، أنه أثناء فترة انقطاع التيار الكهرباء يجرى التنبيه على المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، إلا بعد استقرار التيار.