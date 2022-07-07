احذر.. سرقة التيار الكهربائي تعرضك للحبس والغرامة

يتصدى القانون المصري لكافة أشكال الجريمة، سواء كانت الجرائم جنائية أو أخلاقية وسلوكية، ليحظى المواطنين بمجتمع آمن ومنظم، ومن السلوكيات التي يعمل القانون على مقاومتها هي سرقة التيار الكهربائي، بحيث جاء في القانون عدد من العقوبات لكل من يحاول سرقة التيار الكهربائي، بأي طريقة كانت، حيث تصدى القانون لكافة الطرق المختلفة التي يلجأ لها البعض لسرقة الكهرباء.

حمالات لضبط سارقي التيار الكهربائي

وقال هاني صبري، المحامي والخبير القانوني، إن شركات توزيع الكهرباء تحرص على التنسيق مع شرطة الكهرباء وشن حملات مستمرة من أجل ضبط سارقي التيار الكهربائي وتحرير محاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أنهم يبذلون قصارى جهودهم لضبط المخالفين والمتهربين من دفع الفواتير رغم حيلهم المتعددة.

وقال «صبري» إن اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تعرف سرقة التيار بأنها استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل، أو ان يتخذ أي إجراء عمدي من جانب لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهرباء، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.

غرامة 100 ألف جنيه وحبس 3 شهور

وأشار إلى أن الركن المادي لهذه الجريمة وهو استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة، وأوضح أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي هي الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حال تكرار سرقة التيار، أوضح صبري أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، واكمل قائلا: «في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة».