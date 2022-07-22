متحدث الرئاسة: تعاون مصري فرنسي في مجالات الطاقة المتجددة تزامنا مع قمة المناخ

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوروبا، سبقتها مشاركته في قمة الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، لافتا إلى أن الجولة الأوروبية، تضمنت زيارة ألمانيا وصربيا وفرنسا.

وأكد أن لقاء اليوم للرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، كان مثمرا، وبدأ بلقاء وزير المالية في المطار، لتباحث مجمل العلاقات الثنائية الخاصة بالتجارة والاقتصاد والشركات الفرنسية العاملة في مصر.

وكشف «راضي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، المذاع على فضائية «etc»، عن الاتفاق على تكثيف التعاون في الفترة المقبلة، في عدة نقاط، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ بنوفمبر المقبل.

وأوضح راضي، أن القادة الأوروبين لديهم حرص شديد على الاستماع إلى وجه نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديراته لكيفية الخروج من الأزمات الموجودة.