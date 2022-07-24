كيف يستفيد مالك الإيجار القديم من المادة 18 لطرد المستأجر؟.. «كله بالقانون»

لا تزال التساؤلات من ملاك الإيجار القديم، مستمرة بشأن الوسائل المتاحة لطرد المستأجر من العقار، وما هي نصوص القانون التي تمنح للمالك هذا الحق، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في هذا التقرير، من خلال قانون الإيجار القديم، الذي تضمّنت بعض بنوده ما يمنح للمالك حق فسخ عقد الإيجار القديم.

فسخ عقد الإيجار القديم

وتضمنت المادة «18» من قانون الإيجار القديم، ما يمنح للمالك حق فسخ عقد الإيجار القديم، من خلال بعض الحالات التي نصت عليها، وتستوجب فسخ عقد الإيجار القديم وإخلاء الشقة المؤجرة، والتي جاءت كما يلي:

- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين، سواء أكان كاملا أم في جزء منه، من أبرز أسباب طرد مستأجر عقد الإيجار القديم.

- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالوفاء، وتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

- ثبوت أنّ المستأجر تنازل عن العين أو أجرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.

المادة 18 من قانون الإيجار القديم

كما تضمنت المادة «18» شروطا أخرى تمنح للمالك حق فسخ عقد الإيجار القديم، حيث إذا ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقصد الاستغناء عنه نهائيا.

- ثبوت أنّ المستأجر استخدم المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.

- تغيير النشاط للعين المؤجرة.

- وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنّهم غير مقيمين معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.