11 ثغرة لفسخ عقد «الإيجار القديم» بالقانون.. منها الروائح الكريهة

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، لمناقشة قضية الإيجار القديم بجميع جوانبه، ومحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، إلا أن البعض من ملاك عقارات الإيجار القديم لا يزالون يبحثون عن ثغرات قانونية تتيح لهم فسخ التعاقد مع المستأجرين وتحرير العلاقة بينهم، نظرا للمبالغ الزهيدة التي يتقاضونها مقابل سكنهم بالعقار.

قانوني يحدد 11 ثغرة لفسخ عقد «الإيجار القديم»

وبحسب ما ذكره الدكتور أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، في تصريحات لـ«الوطن» يجد عدد من الثغرات التي يلجأ لها ملاك عقارات الإيجار القديم لفسخ التعاقد بالقانون، يأتي أبرزها كالتالي:

1- إذا غير المستأجر من معالم العقار المستأجر، سواء بإزالة أو إضافة حوائط أو أرضيات أو منافع، أو أضاف أي جزء للبناء أو قام بأي أعمال حفر أو تكسير للأرضيات أو الحوائط.

2- إذا وضع المستأجر آلات أو معدات من شأنها التأثير على سلامة المبنى في العقار المستأجر لما تمثله من حمل زائد على أسقف وحوائط العقار.

3- إذا استخدم المستأجر أي نوع من الآلات أو معدات من شأنها أن تحدث أهتزازات تؤثر علي سلامة العقار.

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4- أذا أساء المستأجر استخدام العقار المستأجُر، كما هو الحال في حالة ترك المستأجر المياه مفتوحة لفترات طويلة فتسربت لحوائط العقار وأساساته، بما يؤثر على سلامة البناء ويعرض حياة قاطنيه للخطر، أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة بما يعرض سلامة قاطني العقار للخطر.

5- إذا أهمل المستأجر في أعمال النظافة والصيانة الداخلية للعقار المستأجر، فترتب علي ذلك انبعاث روائح كريهة أو تكوين مصادر تلوث من شأنها نشر الأوبئة والامراض في العقار المستأجر.

6- إذا استخدم المستأجر العقار المستأجر بما يخالف النظام العام والآداب العامة، كما في حالة استخدام العقار المستأجر لأعمال الفجر والفسوق.

7- اذا أجر المستأجر العقار المستأجر للغير من الباطن دون إذن المالك.

8- غلق المستأجر للعقار المستأجر وتركه لفترات طويلة دون استغلاله.

9- تمكين المستأجر للغير من الإقامة لفترات طويلة في العقار المستأجر دون إذن المالك.

10- إذا استخدم المستأجر العقار المستأجر لغير الغرض المخصص له، كما في حالة استخدام المستأجر للعقار المخصص للسكني كمقر إداري.

11- إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية للعقار المستأجر للمدة التي نص العقد على اعتبارها سببا لفسخ العقد، وفي حالة رفض المؤجر استلام القيمة الإيجارية، يجب علي المستأجر إثباتًا لحسن نيته إيداع القيمة الإيجارية خزانة المحكمة المختصة، وتوجيه إنذار للمؤجر بذلك، والتنبيه عليه بالتوجه لخزينة المحكمة لاستلامها.