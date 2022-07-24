بعد واقعة شيرين وحسام حبيب.. هل رسائل «واتس اب» تثبت الحق أمام القضاء

بعد واقعه ادعاء الفنانه شيرين عبد الوهاب بأنها أعطت طليقها حسام حبيب، أموالا لشراء سيارة لحسابها وتم كتابة العقد باسم حسام حبيب، فهل تفيد الرسائل النصية على تطبيق «واتس اب» في إثبات ادعائها ضد حسام حبيب.

حجية رسائل الـ«واتس اب»

في هذا الصدد، يقول المحامي أيمن محفوظ، في تصحريات خاصة لـ«الوطن» إن حجية مثل هذه الرسائل، حسب وصف الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن حسام حبيب كان يمارس أحد أعمال الوكاله لحسابها، وقد نظم القانون المدني الوكالة طبقا لنص المادة ٦٩٩ من القانون المدني على أنها: «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والتصرف لحسابه وكافة التصرفات تكون لها حق للموكل وليس من قام بعمل الإجراء لنفسه»، مشيرا إلى أن «شيرين» عليها إثبات وقائع تلك الوكالة بأي صورة.

فطبقا لنص الماده الأولي والثانية من قانون الإثبات، على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها.

الرسائل إذا قدمت للمحكمة تعد قرينة

واضاف «محفوظ» أنه طبقا لنص الماده 10 إثبات وإن لم تكسب المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية، وتعد هذه الرسائل النصية، من وجهة نظر «محفوظ»، إذا قدمت للمحكمة وتم مناقشة موضوع الرسائل دون إنكاره فتعد حجة على المدعى عليه ولا يقبل منه إنكار الخط، فعدم إنكار حسام حبيب لتلك الرسائل يعد إقرارا منه بصحة الرسائل المتبادلة وكأنها صدرت بإمضائه.

واستطرد «محفوظ» أن قانون الإثبات اعتبر أن للرسائل جحية الأوراق العرفية الموقع عليها من حيث الإثبات، طالما كان لها أصلا في الواقع، وطالما لم يكن هناك أي دليل على عكس ذلك.

وأوضح «محفوظ» أنه يجوز الاحتجاج بصحة تلك الرسائل النصية وإثبات صدورها من حسام حبيب بالاستعانة بأهل الخبرة لإثبات صدورها منه كما يجوز أيضا في الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.