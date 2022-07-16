تفاصيل مصرع الطفل سلطان داخل حمام سباحة بالعين السخنة.. «راح يلعب غرق»

واقعة مأساوية شهدتها محافظة السويس يوم الأربعاء الماضي، حينما لقى طفل مصرعه غرقًا في حمام سباحة داخل أحد الفنادق، بالعين السخنة بسبب الإهمال، وغياب مشرفي حمام السباحة بالفندق، أثناء لهوه بحسب والدته.

الأم تكشف التفاصيل

تفاصيل البداية كانت عندما حجزت الأم «رواية محمد»، والدة الطفل بأحد الفنادق لقضاء إجازة عيد الأضحى، وطلب ابنها منها اللعب على حمام السباحة بالفندق، تبلغ مساحة الفندق حوالي 2000 متر، بدلا من الذهاب إلى البحر، وعندما انشغلت عنه لفترة قصيرة، تعرض للغرق داخل حمام السباحة.

شهود العيان قالوا لها إن الطفل في العيادة رغم وجوده داخل ثلاجة الموتى

وتروي الأم في تصريحات لـ«الوطن»، أنها في لحظات قليلة فوجئت بسماع صراخ إحدى المتواجدين، بالاستغاثة لمحاولة إنقاذ طفل تعرض للغرق، وعلى الفور اتجهت إلى صدى الصوت لمعرفة ما يحدث، فرووا لها رواية على خلاف الحقيقة، أنه داخل العيادة المجهزة، وأن الطفل كان في ذلك الوقت كان بداخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، فحررت محضرا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، للتسبب في وفاة نجلها.