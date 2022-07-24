تقرير الحكومة للأمم المتحدة يكشف عن إجراءاتها الزراعية للتكيف المناخي

أكد التقرير المحدث للمساهمات الوطنية الذي أعدته الحكومة المصرية، وتم تسليمه لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، أنه تم التخطيط لإجراءات وتدابير سياسة التكيف في الزراعة لتطوير هياكل اقتصادية زراعية مرنة تتسم بالكفاءة في إدارة موارد الأراضي، وتركز على المدخلات الزراعية والإنتاج، وتمكين مراقبة بيانات تغير المناخ، وأكد التقرير أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة المحاصيل من 10-15% وسيزيد عدد المستفيدين من الممارسات الزراعية الحديثة لـ10 ملايين مستفيد.

ري سطحي لـ4 ملايين فدان

وأكد التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن ذلك تم من خلال استخدام تقنيات الري السطحي الحديثة لمساحة 4 ملايين فدان، وزيادة كفاءة استخدام المياه الزراعية الحالية بنسبة 20%، وتغيير أنماط المحاصيل إلى أنواع محاصيل أكثر قدرة على التحمل، وصيانة التربة وحماية الأرض من التدهور، والحفاظ على التنوع البيولوجي والتوسع في الاعتماد على المحاصيل الاستراتيجية وإدخال سمات جديدة، مثل مقاومة الحرارة والملوحة، والحفاظ على المياه، والآفات في ظل استخدام برامج التربية من أجل تعظيم كفاءة الإنتاج في ظل توقع ظروف مناخية قاسية في أكثر النظم البيئية هشاشة.

حماية الثروة الداجنة والماشية

ولفت إلى أن العمل يجري على حماية الماشية والدواجن والأسماك وتطوير برامج الوقاية والتحصين، إلى جانب سد فجوة الأعلاف من خلال إدخال تقنيات جديدة لإنتاج علف حيواني غير تقليدي ذي قيمة غذائية أعلى كمصدر للطاقة والألياف والبروتين، ومراجعة سياسات استخدام الأراضي الجديدة والقائمة وبرامج التوسع الزراعي للنظر في احتمالات تدهور الأراضي في المناطق المتضررة نتيجة ارتفاع مستوى البحر الأبيض المتوسط تعديل النظم الزراعية أو الأراضي للتكيف مع الظروف المناخية الجديدة، مثل الأراضي المشبعة بالمياه في شمال أراضي الدلتا الرطبة.

بخلاف بناء نظام مؤسسي فعال لإدارة الأزمات والكوارث في المناطق الزراعية من خلال تعزيز القدرة على المراقبة والتنبؤ والتحليل وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر والنشر على المستوى الوطني وتبادل المعلومات على المستوى الإقليمي، إجراء دراسات تقييم المخاطر الاقتصادية لتغير المناخ في المناطق الزراعية المختلفة وهشاشة المجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين في التكيف مع تغير المناخ من خلال نهج مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.