وزيرة البيئة تتفقد نادي المناخ بمركز شباب شرم الشيخ: يهدف لتنظيم برامج توعية

في إطار الاجتماع التنسيقي الأخير بين وزيرة البيئة ووزير الشباب والرياضة، أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارة تفقدية لنادي المناخ والبيئة بمركز شباب شرم الشيخ لمتابعة الأنشطة التوعوية المقامة لتنمية ورفع وعي الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين cop27 بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وقيادات الوزارة، ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومصطفى عز العرب، منسق تحضيرات قمة cop27 بوزارة الشباب والرياضة.

أندية المناخ والبيئة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن نادي المناخ يهدف إلى تنظيم برامج توعية بيئية تهدف إلى تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب لإدماجهم في العمل المجتمعي، مشيرة إلى أن أندية المناخ والبيئة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يونيو الماضي بعدد 33 ناديا بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن نادي المناخ والبيئة يقوم بمساعدة الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها وما يتصل بها من ممارسات سلبية ليتمكنوا من العمل والمشاركة في إيجاد حلول جديدة وغير تقليدية لها وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير اتجاهات من حولهم بما يساهم في تنمية فرق من حماة المناخ كنواة لنشر الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وكيفية التخفيف والتكيف مع تلك القضية.

وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج يتضمن تعريف الطلائع والشباب بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية كذلك آليات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر للتخفيف من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وعلاقتها بالتنمية المستدامة ومناقشة دور الطلائع والشباب في التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج يستهدف تدريب مدربي ومشرفي أندية المناخ والبيئة بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية كذلك تدريب الطلائع والشباب أندية المناخ والبيئة على مستوى الجمهورية بوزارة الشباب والرياضة ويتم تنفبذ البرنامج خلال شهور (يوليو-أغسطس-سبتمبر -أكتوبر) على أن يقوم كل فرع من أفرع جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع شعب البيئة بوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ البرنامج على مستوى الجمهورية.

وزيرة البيئة تستعرض الدراجات المقدمة لمحافظة جنوب سيناء لاستخدامها كبديل أخضر للانتقال

واستعرضت وزيرة البيئة عددا من الدراجات المقدمة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمحافظة جنوب سيناء لاستخدامها كبديل أخضر للانتقال، كما شاهدت عرضا تقديميا من النشء والطلائع أعضاء النادي حول تطبيق إلكتروني لتعريف الضيوف بمدينة شرم الشيخ وأهم المعالم البيئية والسياحية، وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لجهودها ووجهت بربط التطبيق بتطبيق eco egypt.