وزيرة البيئة من شرم الشيخ: نتجه للاستثمار بالمحميات لتوفير حياة كريمة للمجتمع المحلي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحمية نبق اجتماعا موسعا مع ممثلى المجتمع المحلى والعاملين بالمحمية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على أوضاعهم ومشاركتهم فى خطط الإدارة البيئية للمحميات وذلك فى إطار جولتها لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بالمدينة بحضور الدكتورة على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة و قيادات الوزارة المعنية.

فؤاد: نسعى لحماية التنوع البيولوجي

أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاجتماع مع ممثلي المجتمع المحلى الذى يعد قلب الاستراتيجية المصرية لحماية التنوع البيولوجي وعمود عمليات التطوير بالمحميات الطبيعية مشددة على أهميتهم فى حماية المحميات و مواردها الطبيعية و تراثها البيئى والثقافى .

واوضحت وزيرة البيئة ان الاتجاه للاستثمار بالمحميات سبيلنا لحماية الموارد الطبيعية و توفير حياة كريمة للمجتمعات المحلية وتنميتهم اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا لذلك فان كافة الاستثمارات تتم بالتعاون مع المجتمعات المحلية حيث يتم عرض التصورات المقترحة لإشراك القطاع الخاص بالمحميات بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود و الأعمال بينهم.

البيئة: نسعى لتوفير تجربة سياحية متميزة في شرم الشيخ

وأكدت وزيرة البيئة على دعم المجتمع المحلى لأعمال تطوير المحمية ساهم فى تكامل الجهود بين الوزارة والسكان المحليين كشريك رئيسى للعمل البيئى للارتقاء بمستوى المحميات ومنها محميات شرم الشيخ لتظهر فى أبهى الصور بما يعود بالمصالح على مصر و سكانها المحليين كجزء أساسى من أبنائها.

وأشاد ممثلو المجتمع المحلى بالتحديثات المستمرة بالمحميات لزيادة السائحين بتوفير تجربة سياحية متميزة باستمرار و خاصة ان هذا التطوير تم فى ظل فترة حرجة على العالم كله نظرا لانتشار جائحة كورونا و التى حرصت وزارة البيئة على استغلالها فى الاهتمام بالمحمية و حماية استدامة مواردها وإضفاء المزيد من المزايا عليها، ما يعود على المحميات بمزيد من الفوائد.

وتناول الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسكان المحليين وافكارهم فى دعم السياحة البيئية و حماية الموارد الطبيعية

كما التقت وزيرة البيئة بعدد من الاطفال خلال زيارتها لمحمية نبق و شاركتهم عدد من أنشطتهم التى تساهم فى ادماجهم في أعمال الحماية وصون البيئة والتنوع البيولوجي وأكدت أننا نعمل من أجلكم فأنتم أمل مصر لحماية البيئة واستعادة التناغم مع الطبيعة.