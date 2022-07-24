تقديم 12 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ريكو إيلوفينيو، مستشار التمويل الصحي بمنظمة الصحة العالمية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

مستشفى الرمد التخصصي

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية لوفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، برئاسة مستشار التمويل الصحي بالمنظمة، لمستشفى الرمد التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أول مستشفى حكومي معتمد لطب وجراحة العيون بمصر وفقًا لمعايير الإسكوا العالمية؛ لتقييم منظومة بيع وشراء الخدمات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، كما أشادوا خلالها بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وانعكاساته الإيجابية على تطور الرعاية الصحية بمصر ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

وناقش اللقاء، أوجه التعاون لاستكمال عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتعزيز نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية بطرق مبتكرة، وتطبيق حزم من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين، وكذلك الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

وتطرق اللقاء، إلى بحث آليات التعاون مع المنظمة لاستكمال طريق عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وترسيخ ريادة الهيئة بمنشآتها الصحية وتطبيقها أحدث المعايير بما يحقق سلامة وتميز الخدمة الصحية المقدمة بمنشآتها، ومنافستها على المستويات الإقليمية والدولية.

نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات

وأكد الدكتور أحمد السبكي، نجاح تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل في مصر بـ 6 محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان» كمرحلة أولى، مضيفًا أنه تم تقديم أكثر من 12 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» بجودة عالمية.

وتابع: «لدينا توجيهات رئاسية بالمُضي قدمًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وامتداد التغطية الصحية الشاملة للمصريين في أقل من 10 سنوات، باعتبارها أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030».

وثمَّن السبكي، التعاون مع منظمة الصحة العالمية لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، ومنها بحث تعزيز نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية بطرق مبتكرة، باعتبارها العمود الفقري للخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد دور المنظمة الإيجابي والفعال في تمكين الدول من بناء نظم صحية قوية وفعالة ومتماسكة ومرنة وقادرة على الاستجابة لتوفير تغطية صحية شاملة تحقق المساواة والعدالة والأمن الصحي المنشود، مع تقوية العلاقات بين الأنظمة الصحية المختلفة فيما بينها ومع القطاعات الخدمية الأخرى، مؤكدًا أن الصحة مهمة للجميع وحق وأساس تنموي.

ومن جانبه، أعرب ريكو إيلوفينيو، عن سعادته بتطور منظومة خدمات الرعاية الصحية في مصر، وحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل يسهم في حُسن إدارة المنظومة وتميزها، كما أشاد بنجاح هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى جودة، والتحول الرقمي للخدمات ونظم الإحالة الإلكترونية بما ييسر رحلة علاج المريض داخل المنشآت الصحية وسهولة حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرارية دعم المنظمة لتطور الرعاية الصحية في مصر، لأنها شريك أساسي وداعم لنجاح أي منظومة رعاية صحية.

وشارك في اللقاء من جانب منظمة الصحة العالمية، الدكتور جاسر جاد الكريم، استشاري النظم الصحية بالمنظمة، والدكتور أحمد خليفة، اقتصادي الصحة بالمنظمة، والدكتور أميرة حجازي، مسئول الصحة العامة بالمنظمة.

وشارك من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وشارك من وزارة المالية، الدكتورة سلمى ماهر، عضو وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة.