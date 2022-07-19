«الرعاية الصحية»: توفير 150 نوعا من الأجهزة التعويضية بالمجان في فرع الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توافر الأجهزة التعويضية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، وذلك في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتوفير الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

تسليم 300 جهاز تعويضي حتى الآن

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم توفير أكثر من 150 نوعا من الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة مجانًا بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فيما تم تسليم ما يقرب من 300 جهاز تعويضي ومساعد حركة حتى الآن؛ سواء للكبار أو الأطفال من خلال فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وتابع البيان، أنه يتم تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب «مركز الوفاء والأمل»، وذلك ضمن بروتوكولات التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والجهات المعنية؛ بهدف إتاحة جميع حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن بكافة صورها في محافظته.

فحص الحالات التي تستحق الأجهزة التعويضية

وتابع البيان: «تعمل هيئة الرعاية الصحية بالأقصر على فحص جميع الحالات التي تستحق صرف الأجهزة التعويضية سواء من الكبار أو الأطفال، حيث تقدم أكثر من 150 نوعا من الأجهزة التعويضية يتم أخذ مقاساتها ممن تستوجب حالتهم صرف الأجهزة، ويتم تسليمها شهريًا.

ولفت البيان إلى أن الأجهزة التعويضية تشمل العديد من الفئات؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر أطراف صناعية علوية وسفلية، وأجهزة مساعدة للحركة، وأجهزة شلل، والكراسي المتحركة بأنواعها، والعكاكيز والمشايات، وعدد من الجبائر الطبية المختلفة الأنواع، وأحذية طبية، وعصا، ورقاب.