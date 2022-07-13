مصدر طبي بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ينفي وفاة مسنة بمتحور كورونا

نفي مصدر مسؤول بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ما تردد حول وفاة مسنة بمتحور كورونا أو زيادة أعداد المصابين بالفيروس أو الوفيات بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك

مصدر طبي: الهدف منع الناس من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وأكد المصدر أن ما تردد من انتشار متحور كورونا هدفه إثارة الفزع والبلبلة لمنع الناس من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، موضحًا أن محافظة بورسعيد لم ترصد ما يسمي بالمتحور الجديد لكورونا أو انتشار الوباء.

ضرورة التصدي للشاىعات والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية

ودعا المصدر أهالي بورسعيد بالانتباه لهذه الشائعات والتصدي لها لأن الهدف إفساد فرحة المواطنين بفرحة العيد، كما طالبهم بالحصول علي المعلومات الخاصة بفيروس كورونا من الجهات الرسمية.

بورسعيد لم تسجل إصابات كورونا خلال العيد

وصرح المصدر الطبي أن بورسعيد لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحي المبارك،

وأشار إلى أن الوضع الوبائي مطمئن بمحافظة بورسعيد ولا يوجد ما يدعو للقلق خاصة وأن الدولة المصرية ووزارة الصحة واجهت الفيروس بإجراءات مشددة شهد لها العالم حتى تم تخفيفها مؤخرا بالإضافة إلى التطعيم المجاني ضد الفيروس.

إعلان حالة الطوارئ في المنشآت الصحية في العيد

وأشار المصدر إلى أن المنشآت الطبية والمستشفيات ووحدات الرعاية تعمل بكامل طاقتها وأعلنت حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحي المبارك لخدمة المواطنين بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف في الميادين للتعامل مع أي حالات طارئة.