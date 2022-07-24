أستاذ تنمية بشرية: الانتقاد الدائم يقلل ثقة الفرد في نفسه.. وعلينا اختيار ألفاظنا بدقة

قال رأفت شحاتة، أستاذ التنمية البشرية، إن الكلمات الإيجابية لها تأثير عالٍ، مبينا أن الانتقاد الدائم يقلل ثقة الإنسان في نفسه، لافتا إلى أن جون كينيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق كانت والداته تكتب على باب حجرته السيد الرئيس، مؤكدا ضرورة الحرص في الكلمات التي يستخدمها الفرد وكذلك دعم المحيطين للشخص خاصة إذا حدث له تغيير سلوكي مثل زيادة تناول الطعام أو تقليل الطعام من أجل منع وصوله للانتحار.

فائدة التعرض للصعاب

وأضاف «شحاتة»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الدكتور يجلس مع المريض ويحاول تغيير اتجاهه وتصرفاته، مشيرا إلى أن تغيير السلوك يعتمد على تغيير الفكر، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي رزوفلت قال إن البحور الهادئة لا تصنع قادة مهرة وهذا دليل على أهمية مواجهة الصعاب.

ولفت إلى أن أكثر شخصية عرضة للانتحار هي الشخصية الحدية ومن ضمن الأمثلة عليها هتلر ومارلين مارلو، مشيرا إلى أن هيرمون السيرتانون إذا قل يمكن للشخص أن ينتحر، مؤكدا أن الأطباء النفسيين يعملون على زيادة السيرتينون من أجل منع انتحار الشخص.

ضرر وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح أستاذ التنمية البشرية، أن الشخص المنتحر يرى نفسه فاشلا في كل شيء وليس له أي قيمة وهذا أمر خاطئ لأن لكل فرد قيمته التي يمكن أن يضيفها في المجتمع، متابعا: «كل واحد حاليا مشغول في وسائل التواصل اللي قطعت التواصل بين أفراد البيت الواحد مش المجتمع يعني الأبناء مش بيلاقوا آباهم يسمعوهم والآباء مبيشفوش غير السلبي بس».