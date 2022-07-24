وزير الخارجية يستقبل وفدًا أردنيًا رفيع المستوى لإجراء مشاورات مشتركة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وأعضاء الوفد الرسمي الأردني، بحضور وزراء المالية والنقل والتجارة والصناعة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

مشاورات مصرية أردنية موسعة

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، أن ذلك يأتي لعقد مشاورات مصرية أردنية موسعة وعدد من مجالات التعاون الثنائية ذات الأولوية للبلديّن الشقيقيّن، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.