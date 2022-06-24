مايا دياب عن مقتل نيرة وإيمان: فاجعتان في مصر والأردن بأقل من أسبوع

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن حزنها الشديد لمقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف والفتاة الأردنية إيمان إرشيد.

وكتبت مايا دياب قائلة «مش مقبول أبدا ولا بأي شكل من الأشكال نسمع ونتقبل جرائم بحق النساء بالوطن العربي الموضوع زاد كتير عن التقبّل، شو ناطرين لتتحركوا وتطالبوا بحق كل امرأة مقموعة وساكتة؟ كيف عقلنا بدو يستوعب فاجعتين بمصر والأردن بأقل من أسبوع وغيرها من الجرايم اللي ما عم تخلص #إيمان_إرشيد #نيرة_أشرف».

وأضافت مايا دياب: «والأبشع من الجريمة نفسها والأبشع من مرتكب الجريمة هني الناس اللي عم يبرروا للقاتل ويحاولوا ينصفوه على دم الضحية أوقفوا قتل النساء إيمان_إرشيد#نيرة أشرف».

حادث نيرة فتاة المنصورة

وشغل حادث فتاة جامعة المنصورة منذ أيام ضجة كبيرة من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبين القصاص من الجاني بعد تداول مقطع مصور للحظة قتل شاب لزميلته طالبة جامعة المنصورة، أمام إحدى البوابات حيث سقطت الفتاة وسط حالة من الذعر انتابت الطلبة الموجودين في المكان، فيما أمسك آخرون القاتل واعتدوا عليه بالضرب لحين وصول قوات الشرطة، والذي اعترف بجريمته، مؤكدا أنه يعشقها لدرجة الجنون ولكنها كانت دائما تصده فقرر قتلها.

لتتكرر نفس الواقعة في الأردن مع الفتاة إيمان إرشيد والتي هددها زميلها في الجامعة بأنه سيقتلها مثل الفتاة المصرية «نيرة» إذا لم تبادله الحب، وبالفعل نفَّذ الجريمة والتخلص منها.