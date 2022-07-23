سامح شكري: ملف سد إثيوبيا كان حاضرا بقوة في جولات السيسي الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ملف السد الإثيوبي كان حاضرًا بقوة في كل جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، وكان هناك تفاهم واسع لهذه الدول لأهمية هذه القضية وأهمية الأمن المائي المصري والمحافظة عليه وضرورة تشجيع الجانب الإثيوبي على أن يظهر المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

ضرورة الحفاظ على مصالح مصر المائية وعدم التعرض لها بأي ضرر

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل، أنه بصفة عامة هناك إقرار بضرورة الحفاظ على مصالح مصر المائية وعدم التعرض لها بأي ضرر بما يترتب على ذلك من توتر إقليمي أو دولي وآثار تنعكس على استقرار السلم والأمن الدولي، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات المصرية- الروسية، إذ ذكر أن مصر تحافظ على علاقات متوازنة مع كل شركائها، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمصالح المشترك ونستمر في إدارة العلاقات بتوازن، للعمل على تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

مصر في حاجة لمزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة

وأوضح وزير الخارجية، أن الدولة المصرية في حاجة من دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من الاستثمارات المباشرة من أجل توفير فرص العمل وزيادة القطاعات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا، فكل هذه الأمور تجعل الدول الأوروبية حريصة على الاستفادة الإيجابية من مصر، نظرًا لأن الاقتصاد المصري واعد رغم الضغوط، وستتمكن مصر من احتواء الأزمة الحالية.