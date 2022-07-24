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السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية

كتب:

محمد أبو عمرة
08:22 م | الأحد 24 يوليو 2022
السيسي وماكرون

السيسي وماكرون

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين.

السيسي يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين 

وأشار إلى أن الرئيسين ناقشا بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في سياق متابعة نتائج المباحثات الأخيرة التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباريس، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.