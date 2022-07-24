«الرئاسة»: جولات السيسي الخارجية في الأسبوع الماضي كانت «مكوكية»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الأسبوع الماضي كان أسبوعا حاسما للغاية لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الدولي، أو كما يُعرف بـ «جولة مكوكية خارجية»، بدأت من حضور الرئيس السيسي قمة جدة التي جمعت دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية بجانب مصر والأردن والعراق، ثم أعقب ذلك زيارته لألمانيا الاتحادية ثم صربيا، ثم ختامًا فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أن معظم اللقاءات كان بها قاسم مشترك أعظم وهو الأزمة الروسية الأوكرانية.

خطاب السيسي في قمة جدة كانت في غاية الأهمية

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن خطاب الرئيس السيسي في قمة جدة، والمحاور الرئيسية الخمسة التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية، إذ تحدث السيسي عن أنه من أجل تطوير الشراكة ما بين دول الشرق المتوسط والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يجب وحتمية الآن وليس في المستقبل حل القضية الفلسطينية، فضلًا عن تناول جميع النقاط التي تهم الجانب العربي من تطوير الشراكة مع الولايات المتحدة في نقل التكنولوجيا والصناعة والبناء والتعاون وإحلال السلام في المنطقة.

الأزمة الأوكرانية الروسية

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه أثناء زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وصربيا، تمت مناقشة بعض الموضوعات الثنائية بين البلدين، التي تنصب بالأساس على التعاون التنموي والشركاء الدوليين في تلك الدول في إسهاماتها في المشروعات التنموية الضخمة التي تتم في مصر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وكان هناك جانب كبير تم تناوله عن الأزمة الأوكرانية الروسية، وهناك محاولات وجهود حثيثة من كل الأطراف سواء المباشرة أو غير المباشرة في الأزمة، سواء مع روسيا أو أوكرانيا، الشريكين الرئيسيين في الأزمة، أو غير مباشرة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل لهذه الأزمة.