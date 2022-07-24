«الرئاسة»: تقديرات السيسي ورؤيته كانت محل اهتمام من قبل القادة الدوليين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه دائما وأبدًا هناك حرص شديد من القادة الدوليين على الاستماع لوجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديراته التي أثبتت منذ 8 سنوات، أن كل ما ذكره الرئيس خلال تلك الفترة من تقديرات العالم شاهدها بعد ذلك، موضحًا أن الأمثلة كثيرة على ذلك، كما أن التعاون في شرق المتوسط في مجال الغاز وإنشاء منتدى شرق المتوسط لاستغلال ثروات هذه المنطقة لصالح الشعوب كان رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي ولها بعد نظر.

منتدى غاز شرق المتوسط كان رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن اليوم العالم يرى أهمية الغاز وأهمية الطاقة، ليس فقط لمنطقة الشرق المتوسط أو لمصر أو للدول المجاورة، ولكن لدول العالم بأكمله، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار دولتي فرنسا وألمانيا، وهما من أكبر الدول حاليا في الاتحاد الأوروبي، إذ تأسس الاتحاد الأوروبي على يد إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، وخرجت إنجلترا، ولم يتبقَ من المؤسسين سوى الثلاثة الباقين.

مصر تسعى لحل الأزمات العالمية بكل ما لديها من أدوات

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار من بين تلك الثلاث دول دولتين، وهما ألمانيا وفرنسا، وهذا دليل على أهمية الظرف الحالي الذي يشهده العالم، وجاءت الزيارة في توقيت مهم للغاية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا للغاية وتُسخر كل أدواتها في إطار استباقي وإطار متعدد الأطراف والأمم المتحدة، محاولًا في إيجاد نتيجة لحل هذه الأزمات العالمية، فاللقاءات كانت تتم في هذا الإطار، ولقاء السيسي مع وزير الخارجية الروسي تناول تلك الأزمات.