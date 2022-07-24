هشام العسكري: التدخل البشري أبرز أسباب تغير المناخ.. وتليسكوب جيمس هدية للبشرية

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض في جامعة تشامبان في كاليفورنيا، إن التغيرات المناخية مشكلة كبيرة جدا لأن الله عز وجل، عندما خلق الكوكب خلقه من مجموعة من الأغلفة في نظام معين وتتفاعل مع بعضها البعض ويوجد نوع من التوازن المتزن وعند حدوث خلل يحدث ما نراه، موضحًا أن التغيرات المناخية تجعلنا نتعامل مع أمور شاذة وهو ما يؤدي إلى تغير النطاقات البيئية والمناخية.

تليسكوب جيمس ويب يسافر مسافات طويلة جدا

وأضاف «العسكري»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه عمرو عبدالحميد، ونشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن التدخل البشري أحد الأسباب في التغيرات المناخية، لافتا إلى أن تليسكوب جيمس ويب يسافر مسافات طويلة جدا، ويعتبر هدية للبشرية، وهو ما يجعل العلم له قيمة من أجل إنقاذ البشرية والتعامل مع التغيرات الجديدة على أرض الواقع: «رأينا أعاصير وظواهر طبيعية تأخذ أرواح البشر، ومن خلال التكنولوجيا الحديثة يمكن استشراف المستقبل والتعامل مع ما هو قادم».

التغيرات المناخية قد تؤدي إلى غرق السواحل

وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بجامعة تشامبان في كاليفورنيا، أن الأعاصير في الساحل الغربي الإفريقي حتى الساحل الشرقي الأمريكي من الطبيعي حدوثها على المحيط ولكن من غير الطبيعي أن تحدث على مكان مثل البحر المتوسط الذى يعتبر خارج عن نطاق المنطقة الاستوائية، وهو ما قد يؤدي إلى غرق السواحل.