هشام العسكري: 9012 إصابة كورونا نشطة في مصر حتى أمس

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه توقع وفقًا لنماذج افتراضية في شهر يوليو الماضي أن تصل مصر إلى 140 ألف إصابة بفيروس كورونا، وقد بلغت الآن ما يزيد عن 120 ألف حالة.

وأضاف العسكري خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، على شاشة "dmc": "في فترة من الفترات حصل تناقص رهيب جدًا في أعداد الإصابات اليومية، وهو ما جعل النماذج الأسية واللوجستية عاجزة عن التنبؤ بأرقام الإصابات اليومية بشكل دقيق"، مشيرًا إلى أنه وفقًا لبعض التحليلات فإن هناك ما يسمى بالحالات النشطة وهي عبارة عن نموذج ما بين إجمالي عدد المصابين وحالات الشفاء وحالات الوفاء: "في 19 نوفمبر كان عدد هذه الحالات 3883 شخص، وذلك من خلال طرح عدد المتعافين والوفيات من إجمالي الإصابات".

وتابع: "منذ 3 أكتوبر قفز النمو في الحالات النشطة واستقر عند نحو 4.19%، وقد كانت أعداد المصابين مستقرة عند مستويات أفقية معينة، فظن البعض أن أعداد الإصابات لا تزيد، لكن الحقيقة أن الأرقام كانت تتزايد بشكل أسي، وأصبحت الحالات النشطة هي التي تتبع النموذج اللوجستي والنموذج الأسي وليست الحالات اليومية".

وأردف: "في يوم 19 نوفمبر توقعنا الوصول إلى 10 آلاف حالة نشطة في حلول 11 ديسمبر، وقد بلغ عددها بداية من 10 ديسمبر إلى 9012 بدلًا من 10 آلاف ديسمبر، وقد نصل اليوم إلى 9500 حالة أي أن تنبؤنا كان متطابقًا إلى حد كبير".