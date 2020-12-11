هشام العسكري: 25 ألف حالة كورونا نشطة متوقعة بمصر في يناير 2021

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه حصر انتشار جائحة فيروس كورونا في حاجة إلى وقت، لكنه وقت حرج بسبب توزيع الأمصال، لكن هناك فترة قد يكون الانتشار فيها كبير جدًا.

وأضاف "العسكري" خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، على شاشة "dmc": "الحالات النشطة لفيروس كورونا في مصر قد تصل إلى 25 ألف بحلول شهر يناير، إذا استمر عدد من المواطنين في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات".

وتابع، أن تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين مهم جدًا في مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بدورها وهو شيء محمود: "لكننا سنكون أمام فترة صعبة بسبب زيادة الحالات النشطة التي تتسبب في وضع ضغوط كثيرة على المنظومة الصحية، وهو ما قد يضطر الحكومة إلى الإغلاق".

وأردف: "وضع انتشار فيروس كورونا في 10 ديسمبر أمس الخميس مماثل ومطابق لما كان يحدث في 16 مايو، أي أن الإصابات قد تستمر في الزيادة، وقد تكسر مصر حدة الجائحة، وهو اختبار شخصي".