النهري: قد نحتاج «حوائط بحرية» تصد الأمواج لمجابهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن العلوم والمعرفة، ساهمت في تعريف المجتمعات بمشكلاتهم، وكيفية حلولها، كما أن هناك دراسات مهمة أجريت عن ارتفاع منسوب سطح البحر، وذلك في 2011، موضحًا أنه أجرى رحلة استكشافية إلى رشيد، وتبين أن 5 كيلو متر منها، تم تغطيتها بالمياه خلال فترة استمرت 15 عاما، وتم وضع أكثر من سيناريو لتأثير هذا الأمر، فتعاملت هيئة حماية الشواطئ مع الأمر، واتخذوا إجراءات لصد الأمواج.

التغيرات المناخية حقيقة واقعة

وأضاف «النهري»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن التغيرات المناخية حقيقة واقعة، وسنحتاج إلى حوائط بحرية في المستقبل حيث إذا زادت ارتفاع المياه في الدلتا عن مترين سنواجه بمشكلات كبيرة جدا، وعلى الرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6%، إلا أنها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية.

مخاطر التغيرات المناخية

وأشار نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إلى أن هذا الأمر يتطلب تعاونا دوليا، بالإضافة إلى التعامل معها وفقا للمعايير والأهداف والسياسات للتقليل من وطأتها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وفق خططها الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن خطورة التغيرات المناخية تكمن في زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار، فضلًا عن زيادة معدلات التصحر، وتدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي.