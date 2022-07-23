تقرير أممي: 7 ملايين وفاة مبكرة سنويا.. وانقراض جماعي بسبب التغيرات المناخية

قال التقرير السادس لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نسخته العربية، إن انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الماضي والحاضر أدخلت العالم بالفعل في فترة طويلة من تغير المناخ، نتجت عنها مخاطر متعددة ومتزايدة في مجال البيئة.

وتابع التقرير، أنه من المتوقع استمرار الآثار السلبية على الصحة جراء تلوث الهواء، الذي يتسبب حاليا فيما يتراوح من 6 إلى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا، ويظل هذا التلوث التأثير مستمرا حتى منتصف القرن الجاري.

فقدان التنوع البيولوجي وانقراض جماعي للأنواع

وأشار التقرير إلى أن فقدان التنوع البيولوجي نتيجة للتغير في استخدام الأراضي، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، والأنواع الغازية، والتلوث، وتغير المناخ، باتجاه انقراض جماعي للأنواع، بما في ذلك الأنواع التي تقدم خدمات نظم إيكولوجية بالغة الأهمية مثل الملقحات، مؤكدا أن الانقراض الجماعي يعرض السلامة الإيكولوجية للأرض، وقدرتها على تلبية الاحتياجات البشرية للخطر.

البلاستيك والأسماك وصحة الإنسان

ولفت إلى أن النفايات البلاستيكية البحرية بما في ذلك الجسيمات الدقيقة الموجودة بجميع مستويات النظام الإيكولوجي البحري، التي تظهر في الأسماك والأسماك الصدفية بمستويات وتواتر ينذر بالخطر، ولا تعرف حتى الآن الآثار السلبية الطويلة الأجل للجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة على النظام البحري، مع احتمال حدوث آثار على صحة الإنسان من خلال استهلاك الأسماك والمنتجات البحرية، ولا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث بشأن حجم هذه المشكلة.