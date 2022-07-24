الإدارة المركزية بـ«الصحة»: فحصنا 418 ألف مواطن من كبار السن

قال الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة، إن فكرة إطلاق برنامج الرعاية الصحية لكبار السن خلال العام الماضي جاء استكمالا للنجاحات التي حققت في مبادرة 100 مليون صحة، وبواسطة المبادرات تم رسم خريطة صحية للجمهورية بالكامل، «أجرينا فحوصات على 418 ألف مواطن من كبار السن ضمن البرنامج وعلى نفقة الدولة».

عبدالله: ارتفاع ضغط الدم والسكر والأنيميا هي أكثر الأمراض شيوعا بين كبار السن

وأضاف «عبدالله»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة عملت على تحديد الأولويات للرعاية الصحية خاصة لكبار السن كانت قبل جزء من الرعاية الصحية للبالغين بدون وضع تخصص أو مراعاة الاحتياجات التي يحتاجها كبار السن من أجل تسليط الضوء عليها، «ارتفاع ضغط الدم والسكر والأنيميا هي أكثر الأمراض شيوعا بين كبار السن».

عبدالله: هدفنا تحسين جودة الحياة لكبار السن

واستطرد: «هدفنا تحسين جودة الحياة لكبار السن، وبنقدم حزمة من الخدمات اللي بيحتاجها كبير السن من مختلف الفروع الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والتربوي لتحسين جودة الحياة ليهم، وبرنامجنا متكامل لكبار السن هدفه معرفة احتياجات المريض والكشف المبكر عن عوامل الخطورة التي تقابل كبار السن».

وأوضح أن البرنامج بدأ في 1 أكتوبر من العام الماضي، وهو اليوم الذي يوافق اليوم العالمي للمسنين، كنوع من أنواع العرفان بالجميل لأهالينا من كبار السن ورد الجميل لهم، وناشد كل المواطنين بضرورة القيام بكل الفحوصات الضرورية واللازمة للاطمئنان على صحتهم، «أي حد من أهالينا من كبار السن بيتقدم لإجراء الفحوصات في البرنامج بيتم الموافقة له ويتم إجراء الفحص الطبي عليهم».

وتابع: «إحنا عندنا برنامج الرعاية الصحية لكبار السن بيقدم في 401 منشأة للرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وتم مراعاة التوزيع الجغرافي، ونعمل حاليا على التوسع في الوحدات التي تقدم تلك الخدمة».