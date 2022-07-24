«الصحة» تؤكد خلو مصر من فيروس جدري القرود: نتابع الوضع باستمرار

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وصول جدري القرود مصر، قائلا إنّ مصر خالية من فيروس جدري القرود، وعلى المواطنين عدم التخوف أو القلق بشأن الفيروس؛ لأنه لن يتحول إلى جائحة كفيروس كورونا.

وأكد عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بداية من التشديد في المواني البحرية والبرية للتعامل التام مع أي حالات أو اشتباه في حالات مصابة بفيروس جدري القرود.

حقيقة دخول جدري القرود مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ جدري القرود لا يصبح مرضا معديا إلا بعد ظهور طفح جلدي، مشيرًا إلى أن فترة الحضانة الخاصة بالفيروس تصل إلى 3 أسابيع.

وأشار إلى أنّ أعراض جدري القرود تتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة، وسعالا، وظهور طفح الجلدي، وتورما في الغدد الليمفاوية، وتكسيرا في العضلات.

فريق مخصص لمتابعة الوضع الوبائي العالمي لفيروس جدري القرود

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ هناك فريقًا كاملًا مخصصا لمتابعة الوضع الوبائي العالمي لفيروس جدري القرود، وخاصة الدول المتوطن بها المرض، وكذلك الدول التي تشهد حالات جديدة، ويجمع المعلومات من النشرات الوبائية الصادرة لمنظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية.

وأشار إلى أنّ الحجر الصحي اتخذ مجموعة من الإجراءات في منافذ دخول البلاد، مطمئنا المواطنين بحرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على الحفاظ على الوضع الوبائي.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105 للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين من خلال المصادر الرسمية لها، والإطلاع على كل المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية.