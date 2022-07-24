«الصحة» توضح أعراض متلازمة ما بعد كورونا: تصيب 30% من المتعافين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ 30% من مصابي فيروس كورونا يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا، والتي تستمر من 3 إلى 6 أشهر، وتتضمن ارتفاع درجة حراراة متقطع، وصداع وإرهاق ونهجان، واضطراب في القلب وعدم الشعور بالراحة والقلق والنوم بشكل غير منتظم.

متلازمة مابعد كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لـ«الوطن»، أنّ الأعراض قد تزول من تلقاء نفسها، والأفضل المتابعة مع طبيب مشرف على الحالة المرضية حتى الشفاء التام من فيروس كورونا، ومتلازمة ما بعد كورونا، متابعا: «محدش يقلق، دي توابع عادية جدا للفيروس، زي أي مرض، بيحتاج فترة نقاهة وراحة».

لقاح كورونا ومتلازمة مابعد الإصابة

وتابع عبدالغفار، أنّ الدراسات الحديثة أثبتت أنّ الحصول على لقاحات كورونا تمنع بنسبة كبيرة من الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا، مشيرا إلى أنّ لقاحات كورونا أثبتت على مدار الجائحة، أنّ لها قدرة على تخفيف معدلات التردد على المستشفيات وتحويل الأعراض إلى بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة، المواطنين، بالحصول على التطعيمات من جميع مراكز تلقي لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتخفيف شدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس.