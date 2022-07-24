شاهد لحظة انفجار بركان اليابان قرب محطة للطاقة الذرية.. ارتفع 300 متر

ثار بركان ساكوراجيما الياباني، اليوم، ما دفع المسؤولين إلى رفع مستويات التأهب من المستوى 3 إلى المستوى 5، وهو أعلى مستوى ممكن في اليابان، فيما يقع هذا البركان قرب محطة للطاقة الذرية، وإن كان لم يبلغ بعد عن تعرضها لأي خطر.

وذكرت وكالة «يونايتيد بريس إنترناشيونال» الأمريكية، أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، نبهت السكان بضرورة أن يكونوا على دراية بمسألة الرماد البركاني، وتدفق الحطام الذي قد يحدث أثناء هطول الأمطار، اعتمادًا على ظروف سقوط الرماد في المستقبل.

31 ميلا من محطة سينداي للطاقة النووية

قال مسؤولون، إن محطة سينداي للطاقة النووية الواقعة على بعد نحو 31 ميلاً من البركان، لا يبدو أنها تأثرت بالثوران اليوم، وفق يونايتيد بريس إنترناشيونال.

وقد حدث ثوران في بركان ساكوراجيما على مدار القرون الأخيرة، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في البلاد، ويقع بالقرب من 600 ميل جنوب غرب طوكيو، وفقًا لبرنامج النشاط البركاني العالمي لمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي.

وساكوراجيما كانت بالأساس جزيرة، ولكنها أصبحت شبه جزيرة بعد ثوران بركان في عام 1914، وكان له نشاط مستمر منذ عام 1955، لكنه انخفض بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2021 ، وفقًا لمؤسسة سميثسونيان.

سقوط الحجارة البركانية على بعد 1.5 ميل من فوهة البركان

كما تم الإبلاغ عن سقوط الحجارة البركانية على بعد 1.5 ميل من فوهة البركان، وقالت الوكالة: «يرجى ملاحظة أن زجاج النافذة قد ينكسر بسبب اهتزاز الهواء الكبير الناجم عن الانفجار».

وأضافت: «الرجاء عدم دخول هذه المناطق الخطرة حسب تعليمات الحكومة المحلية»، مؤكدة أن النشاط البركاني لساكوراجيما نشط للغاية، وأن «كمية صغيرة جدًا من دخان الثوران ارتفعت إلى 300 متر فوق حافة الفوهة ودخلت السحب».