ثوران بركان اليابان وتحذيرات للسكان من الاقتراب من جبل آسو

أعلنت السلطات اليابانية رفع مستوى التحذير لـ«جبل آسو» إلى ثلاثة على مقياس من خمسة بعد ثوران بركان اليابان، وحذرت السلطات السكان والمتنزهين من الاقتراب من الجبل، وأطلق بركان اليابان اليوم الأربعاء عمودا كثيفا من الدخان الرمادي في السماء، فيما بث التلفزيون الياباني لقطات لعمود من الدخان الكثيف فوق البركان.

بركان اليابان يطلق عمودا كثيفا من الدخان

وفى التفاصيل أطلق بركان اليابان والذى يقع جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، عمودا كثيفا من الدخان الرمادي في السماء، ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير لـ«جبل آسو» إلى 3 على مقياس من 5 درجات، محذرة المتنزهين والسكان من الاقتراب من الجبل.

فيما بث التلفزيون الياباني لقطات لعمود من الدخان الكثيف فوق البركان، وفقا لما ذكرته وكالة «الأسوشيتد برس».

الأرصاد اليابانية تحذر السكان من الاقتراب من جبل آسو

وأصدرت السلطات اليابانية التحذير لمدينة آسو وبلدتين قريبتين في محافظة كوماموتو، الواقعة في المنطقة الشمالية الوسطى من جزيرة كيوشو الجنوبية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الوطنية في اليابان، يوشيهيكو إيسوزاكي إنه ما زال يجمع معلومات عن الانفجار وفقا لشبكة «العربية».

بركان جبل آسو يعد أكبر بركان نشط في اليابان

ويقع البركان في حديقة أسو كوجو الوطنية بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو، ويبلغ ارتفاع أعلى قمة في الجبل 1592 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويشار إلى أن بركان جبل آسو يعد أكبر بركان نشط في اليابان، كما أنه يعد واحدا من بين أكبر البراكين في العالم.