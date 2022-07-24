أخطر براكين اليابان يثور قرب محطة ذرية والسلطات تخلي السكان «فيديو»

ثار بركان ساكوراجيما، أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان، مساء اليوم، ما أدى إلى عمليات إجلاء في الجزيرة الواقعة جنوب البلاد، وذلك بحسب ما نقلت شبكة «يو إس إيه توداي» الأمريكية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان ساكوراجيما اندلع في جزيرة كيوشو، ما يؤدي إلى نفخ الصخور الكبيرة حتى 1.5 ميل جنوبًا وإرسال أعمدة كبيرة من الدخان والرماد في الهواء.

وكالة الأرصاد الجوية في اليابان ترفع حالة التأهب من المستوى الخامس

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية حالة التأهب من المستوى الخامس، وهي أعلى حالة تأهب ممكنة، إلى المناطق السكنية القريبة من البركان مباشرة، مثل أجزاء من مدينة كاجوشيما، للإخلاء، والمدينة هي موطن لحوالي 600 ألف شخص.

وأظهرت لقطات مصورة ثوران بركان ساكوراجيما، اليوم، في مشهد من مدينة تاروميزو، بمحافظة كاجوشيما جنوب اليابان، كما نصح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالحذر من سقوط الصخور البركانية واحتمال تدفق الحمم البركانية والرماد والغاز الحارق على بعد ميلين من الحفرة.

لا إصابات حتى الآن نتيجة ثوران البركان

وذكرت إيه بي سي نيوز إنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن إصابات أو وفيات أو أضرار، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي للصحفيين: «سنضع حياة الناس أولا ونبذل قصارى جهدنا لتقييم الوضع والاستجابة لأي طارئ».

ودعا سكان المنطقة إلى الاهتمام عن كثب بآخر تحديث من السلطات المحلية لحماية حياتهم، كما حذر المسؤولون من أن زجاج النوافذ في المدن المجاورة قد ينكسر بسبب اهتزاز الهواء الناجم عن الانفجار البركاني، وقد تحمل الرياح الرماد البركاني في جميع أنحاء البلاد.

وضع محطة سينداي الذرية بعد ثوران البركان

وقال المنظمون النوويون إنه لم يتم اكتشاف مخالفات في محطة سينداي الذرية، على بعد حوالي 31 ميلاً من البركان ، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

ويعد ساكوراجيما أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان، ويقع بالقرب من 600 ميل جنوب غرب طوكيو وقد اندلع على مدار القرون الأخيرة، وفقًا لبرنامج النشاط البركاني العالمي لمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي.