انطلاق مؤتمر «المهندسين الزراعيين الأفارقة» لبحث تأثير تغير المناخ على الزراعة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأفريقي حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة اليوم، الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، بعنوان: «مبادرة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في تخفيف أثر التغيرات المناخية على التنمية الزراعية المستدامة بأفريقيا».

تُنظم المؤتمر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بمشاركة نقابة المهن الزراعية، وتحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويشارك فيه عدد من المسئولين والخبراء المعنيين بتأثير المناخ على الزراعة.

بحث مخاطر التغيرات المناخية

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية قبيل، انطلاق المؤتمر، إنه يأتي في إطار استعدادات تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27 والمقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ويشارك فيها زعماء العالم لبحث مخاطر التغيرات المناخية والتي أصبحت خطرًا يهدد الوجود الإنساني، لافتا إلى أن آثار التغيرات المناخية أصبحت واضحة للعيان بعد تعرض أوروبا لارتفاع في درجات الحرارة نتج عنه تلف المحاصيل ونفوق للماشية، بشكل لم يحدث من قبل، وما حدث خلال العام الماضي من فيضانات دمرت منشآت عدة في اوروبا كانت تحسب نفسها بعيدة عن مخاطر المناخ.

تدهور الأراضي الزراعية في البؤر الساخنة

وتابع أن التغيرات المناخية تسببت في ظهور ما رصدته تقارير دولية باسم البؤر الساخنة والتي تدهورت فيها الأراضي الزراعية وتمثل ما يقرب من 29% من الأراضي التي يقيم عليها ما يصل الى 3.3 مليار نسمة، وهي أراضي تصحرت بفعل الجفاف العالمي.

وأكد «خليفة» أن مؤتمر الزراعيين الأفارقة هام للغاية لأنه يناقش أكبر تحدي عالمي يحدث الآن والخاص بالأمن الغذائي الذي أسهمت فيه التقلبات المناخية خلال العام الماضي والذي شهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة نتج عنه تلف المحاصيل الصيفية وكذلك خلال فصل الشتاء وهو ما تسبب في حدوث خلل عالمي في إمدادات الغذاء العالمية تفاقم بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشهد المؤتمر أربع جلسات رئيسية على مدار ثلاث أيام، منها ما يناقش السياسات الزراعية الملائمة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومنها أيضا ما يناقش المشروعات الزراعية للتكيف مع التغيرات المناخية مثل التوسع في زراعة المانجروف على ساحل البحر الأحمر.

كما يشهد المؤتمر مناقشة الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة وكلمة عن تأثير المناخ والتخفيف والتكيف في القارة الإفريقية وكذلك مؤتمر كلمة عن آثار التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية، وجلسة تستعرض بعض النماذج التطبيقية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، للتكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الجافة وشبة الجافة.