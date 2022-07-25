ندوة بجامعة القاهرة عن دور جهاز «الليدار» في مواجهة التغيرات المناخية 

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة جالا محمود العزب عميد المعهد، ندوة بعنوان «دور الليدار في مواجهة التغيرات المناخية والتلوث البيئي»، يحاضر فيها الدكتور وليد توفيق يونس أستاذ ورئيس قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة، بالقاعة الرئيسية بالمعهد، بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الخشت: تضافر كل الجهود لمواجهة التغيرات المناخية

وأكّد الخشت، أهمية تضافر الجهود المختلفة المحلية والدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والعمل على زيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإجراء مشروعات في إطار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس التلوث البيئي، ودعم الأبحاث الزراعية التي تصمد في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي لتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية على البيئة.

الخشت: الجامعة تسخر إمكاناتها العلمية والبحثية لتنفيذ المشروعات البحثية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنَّ الجامعة تسخر كل إمكاناتها وبنيتها التحتية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبحثية، التي تستهدف في المقام الأول التكيف مع التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة أطلقت دعوة لعلمائها لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وأطلقت مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها.

الخشت يؤكد أهمية زيادة الاستثمار في الطاقة الجديدة

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة جالا العزب عميد معهد الليزر، أنَّ الندوة تستهدف التعريف بالتلوث البيئي وآثاره المختلفة على البيئة والمناخ، ودور جهاز الليدار ومدى قدرته على تقليل الآثار المختلفة للتلوث البيئي ومدى إمكانية تلافيها، مبينة أنَّ جهاز الليدار لديه المقدرة على قياس الملوثات الهوائية على نطاق واسع يصل إلى 5 كيلومترات.