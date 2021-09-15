«القصير» يبحث مع المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آيات سليمان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوليفر بريد، رئيس برامج البنك الدولي، وروبرت بوجويدا، مدير العمليات بالبنك الدولي، ‏بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وبحث وزير الزراعة معهم تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ورؤية الوزارة المستقبلية للتغلب عليها.

‏وأشار القصير إلى أن ‏ قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية، كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية، الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الانتاج فضلًا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربه وزيادة معدلات البخر وبالتالى زيادة الكميات المستخدمه من المياه وتغير التراكيب المحصولية.

مصر تولي اهتماما كبيرا بموضوع التغييرات المناخية

‏وأضاف القصير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بموضوع التغييرات المناخية، ‏مضيفًا أن الدولة بدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل، مشيرًا إلى إنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي وتحديث منظومة الري.

المدير الإقليمي بالبنك الدولي: سعيدة بما حققته مصر في مجال الزراعة

‏ومن ناحيته أعربت آيات سليمان عن سعادتها بما حققته مصر في مجال الزراعة وإيمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت إلى اهتمام البنك الدولي بهذا التوجه، وأكدت على الاستعداد للمشاركة مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، خاصة وأن الحاصلات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.

‏وأضافت «سليمان» أن هناك اهتمام من البنك الدولي لعقد جلسة على المستوى الوزاري بمشاركة قطاعات مختلفة من الدولة المصرية لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في مصر والخروج برؤية شاملة لمحاولة التكيف مع هذه التغيرات دون أن يتأثر هذا القطاع الحيوي سلبيا.

وأكدت على رغبة البنك الدولي في العمل مع وزارة الزراعة في الفترة القادمة من خلال آليات تنفيذ واضحة لها مردود اقتصادي على صغار المزارعين المصريين.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية.