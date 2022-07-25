مقتل 24 شخصا في سقوط حافلة داخل وادي عميق بكينيا.. والشرطة: مشكلة فرامل

قالت الشرطة في كينيا إنَّ حافلة سقطت من أعلى جسر، أمس، وسقطت في واد عميق على الطريق السريع مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، وفق ما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وقال رونو بوني المسؤول البارز بالشرطة في كينيا إنَّ الحافلة التي كان «لابد أنها أصيبت بفشل في الفرامل، لأنها كانت تسير بسرعة عالية للغاية عندما وقع الحادث».

مسؤول إنقاذ يرجح ارتفاع عدد القتلى

وقال مسؤولو الصليب الأحمر إنَّ عملية الإنقاذ توقفت بعد حلول الظلام، وقال أليكس موجامبي، مدير فريق إنقاذ مجتمعي، إنَّه يعتقد أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع.

والحادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة في كينيا، وعبر منطقة شرق إفريقيا الأوسع، حيث تكون الطرق ضيقة في كثير من الأحيان وتلقي الشرطة باللوم على السائقين المسرعين في حوادث الاصطدام.

الحادث ليس الأول في كينيا

ولقى ما لا يقل عن 20 راكبًا مصرعهم في 8 يوليو خلال حادث تحطم على الطريق السريع من نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.

وتشير بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أنَّ 4579 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حوادث الطرق في كينيا عام 2021 فقط، بنسبة بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

أما الحادث الأخير، فذكرتا صحيفتا «ديلي نيشن» و«ستاندرد» أنَّ الحادث وقع عندما انحرفت الحافلة المتجهة من ميرو إلى مدينة مومباسا الساحلية قبالة جسر نيثي، وسقطت في واد على عمق 40 مترا، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».