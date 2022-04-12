كينيا ترفض طلب أوكراني بإلقاء خطاب أمام البرلمان: لماذا الآن؟

رفضت السلطات الكيبينة، طلبا من الجانب الأوكراني بإلقاء سفيرهم خطابا أمام البرلمان الكيني، قائلة: «لماذا تذكرونا الآن»، بحسب ما نشرته صحيفة Nation الكينية.

كينيا عن طلب أوكرانيا لمساندتها: لماذا الآن؟

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، تساءل مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، عن السبب الذي دفع الغرب وعلى رأسهم أوكرانيا لمناشدة البرلمان الكيني، متعجبا من تلك الخطوة التي تعد الأولى من نوعها، قائلا في الوقت ذاته: «هل كانت هناك سابقة كهذه في وقت سابق، بالطبع لا إذا لماذا أرادونا الآن؟»

ونقلت الصحيفة الكينية عن مسؤولين آخرين بوزارة الخارجية، الذين أكدوا أن بلادهم اتخذت في وقت سابق عدة قرارات مبدئية، حيث أعلنت خلال جلسات الأمم المتحدة حول الحرب الروسية الأوكرانية، أنها لا تريد اختيار طرف واحد في هذا النزاع، مشيرة إلى أن رغبتها الرئيسية هو انتهاء تلك الحرب.

وزيرة الخارجية الكينية تتهرب من السفير الأوكراني

وأكدت الصحيفة، أن السفير الأوكراني في كينيا أندرية برافيدنيك، سعى خلال الشهرين الآخرين إلى عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الكينية ريتشل أومانو، لإقناعها برغبته في الإدلاء بخطاب أمام الرلمان الكيني، وذلك من أجل حشد الدعم السياسي ضد روسيا.

ومن جانبه رد الجانب الكيني على نظيره الأوكراني، بأن السلطات في البلاد سوف تدرس ذلك الطلب وترد عليه، إلا أن الرد الفعلي لم يتم حتى الآن.

وتزامناً، التقى ممثل وزارة الخارجية الكينية مع السفير الروسي في بلاده دميتري ماكسيميتشيف، في 12 مارس الماضي، وهو ما قابلته نيروبي بإدانات شديدة حيث إنها لا تريد أن تنضم لأي جانب من الإثنين، فيما بررت الوزارة ذلك بأنها مجرد لقاءات دبلوماسية لا يوجد فيها شي سيء أو إدانة لكينيا.