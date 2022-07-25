خبير: مصر من أكبر أسواق العالم نموًا في مجال ريادة الأعمال

قال محمد أبو النجا، رائد الاعمال المصري، أن مصر تعد من أكبر الأسواق حول العالم من حيث النمو في مجال ريادة الأعمال، مما دفع القيادة السياسية المصرية لتوجيه مختلف قطاعات الدولة لتسخير كافة سبل الدعم للشركات الناشئة، مشيرا إلى أن سماح الحكومة بتأسيس الشركات افتراضيًا، قرار في غاية الأهمية حيث يسمح لقطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ببدء المشروعات الخاصة دون معوقات.

مصر في المركز الثاني إفريقيًا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة

واضاف أبو النجا لـ«الوطن»، أن مصر تحتل المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة، وهو ما دفع الشركات العالمية إلى دخول السوق المصرية، والنظر إليها بشكل إيجابي، ويتضح ذلك من خلال استحواذ مجموعة «كرييتف دوك»، المتخصصة في مجال بناء الشركات الناشئة في أوروبا، على «فاوندرز لين»، حيث قررت فتح فرع لها فى مصر لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

استثمار 100 مليون يورو في الشركات الناشئة على مدار 5 سنوات

وأشار أبو النجا إلى أن مجموعة «كرييتف دوك»، تخطط لاستثمار أكثر من 100 مليون يورو في المنطقة على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بتحقيق عائد على الاستثمار يقدر بـ 100 مليون يورو خلال 12 شهرا، مع معدل نمو سنوي سيتجاوز 50%، كما تعتزم المجموعة بنهاية العام الحالي تعيين 600 موظف جديد بجانب موظفيها الحاليين لدعم أنشطتها في جميع أنحاء العالم.

وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال

وتحرص الدولة المصرية على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة تضاعف من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة في عام 2020 إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021، وتمثل الشركات الدولية نحو 32% من بين جميع المستثمرين في الشركات المصرية الناشئة في 2020.