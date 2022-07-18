تدريب معلمي المنيا على تحويل أفكار ريادة الأعمال لمشروعات فعلية

نظمت وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل «مكون الابتكار وريادة الأعمال»، بالمنيا، تدريبات مكثفة لعدد من المعلمين، بهدف تشجيع الطلاب على الابتكار وتبني فكر ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الريادية لمشروعات على أرض الواقع.

تقام التدريبات التي تنتهي غدًا الثلاثاء تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفني، الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، الدكتور وائل السعيد مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، عثمان عبد السلام، ورفعت حنا مسئولا مكون الابتكار وريادة الأعمال في الوحدة المركزية.

دراسة الجدوى والتخطيط الجيد للمشروعات

تهدف التدريبات إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتبني فكر ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الريادية لمشروعات على أرض الواقع بعد إجراء دراسة الجدوى والتخطيط الجيد والتنظيم للمشروع، إضافة لاستعراض الجانب الخاص بتراخيص المشروعات وجهات التمويل المانحة.

تطبيق المناهج القائمة على منهجية الجدارات

وأوضح مسؤول بتعليم المنيا، إنّ التدريبات التي تقام بإشراف المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم، وصفوت جارح وكيل المديرية، وإيهاب الأمين رئيس الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالتعليم الفني وبداية تطبيق المناهج القائمة على منهجية «الجدارات»، ببعض مدارس التعليم الفني، وتنفيذا للقرار الوزاري بإدراج منهج الابتكار وريادة الأعمال داخل مدارس التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات.

وأعدت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالمنيا، فريق من ميسري ريادة الأعمال من خلال تدريبات على منهج الصف الثاني لمعلمي هذه المدارس، حيث يتولى التدريب كل من: «رفعت حنا، هشام محمد علي، محسن أحمد محمد عبد الصمد، مصطفي حسن مصطفي سيد، سناء خيري محمود عبد الحافظ، ماري مكرم عبد المسيح جرجس، ماري القس موسي فضل، ومحمود محمد الصفتي»، وذلك لإعداد المعلمين ليصبحوا ميسرين لمناهج الابتكار وريادة الأعمال داخل مدارسهم، تمهيدا لإعداد جيل من خريجي التعليم الفني لديه المهارات الكافية المؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، ولتشجيع الخريجين علي ابتكار وإبداع مشروعات ريادية تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.