«رواد النيل» تطلق 4 دورات جديدة لاحتضان الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات

أعلنت مبادرة «رواد النيل»، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، التي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، إطلاق 4 دورات جديدة لحاضنات الأعمال في مجالات متنوعة، تشمل التكنولوجيا والتحول الرقمي وتكنولوجيا تغير المناخ والتصنيع المحلي وصناعة الأثاث، بالإضافة إلى برامج خاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا وذلك في إطار المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي إطلاق دورات الاحتضان الأربعة، برعاية بنوك، التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس وبنك QNB - الأهلي، لتغطي عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة؛ بهدف دعم المشروعات الناشئة والصغيرة واستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب المبتكر بما يسهم في إنشاء مشروعات جديدة وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص عمل بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

إطلاق 4 دورات جديدة لاحتضان الشركات الناشئة

وقال الدكتور محمد عباس، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال، إن إطلاق 4 دورات جديدة لاحتضان الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية دفعة واحدة ولأول مرة، يعكس الاهتمام الكبير من جانب المبادرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على خلق قيمة مضافة للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد القومي.

برامج وتأهيل مبادرات رواد النيل

وأضاف «عباس»، أنه روعي في هذه البرامج التنوع في المراحل والمجالات، حيث يختص إحد البرامج بمرحلة ما قبل الاحتضان، بهدف رعاية الأفكار المبتكرة وبلورتها وتأهيلها للمراحل التالية من برامج الاحتضان، والتي تستهدف احتضان المشروعات في مرحلة ما بعد التأسيس والقائمة بالفعل ومساعدتها وتقديم حلول ابتكارية لها، مشيرا إلى أن هذه البرامج لم تقتصر على تغطية المجالات التكنولوجية فقط التي تركز على توفير الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية للمشروعات بل تغطي أيضا بعض مجالات الصناعة بما يدعم التصنيع المحلي والعمل على تطويره وزيادة قدرته التنافسية والتصديرية.

وأوضح المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال، أنه تم التركيز على 5 أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة عند تصميم هذه البرامج، وهي تمكين المرأة اقتصاديا، والعمل اللائق والنموّ الاقتصادي، والصناعة والابتكار والبنيه التحتية، والاستهلاك المسئول والانتاج المسئول، والعمل لأجل المناخ.وأشار إلى أنه تم أيضا التركيز على أهداف أكثر تحديدا بحيث توجه كل حاضنة أعمال بقطاعات صناعية متخصصة وتطبيقات تكنولوجية في مجالات محددة، من أجل المساعدة في نشر ثقافة التنمية المستدامة وخلق أجيال جديدة من رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر التي تعمل على دعم المجتمع والاقتصاد المصري بمنتجات جديدة وأفكار مبتكرة.