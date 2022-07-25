مجلس الأعمال المصري الهندي: نستهدف زيادة التبادل التجاري بنسبة 100%

يستهدف مجلس الأعمال المصري الهندي زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والهند بنسبة 100% خلال 3 سنوات، وفقًا لـ خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري بالمجلس.

وأكد «أبو المكارم»، في بيان صحفي اليوم، أن الدورة الخامسة لاجتماعات مجلس الأعمال المصري- الهندي بالقاهرة ستنطلق، غدًا الثلاثاء، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بمصر، وسفير دولة الهند بالقاهرة «أجيت جوبتيه».

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والمهندس عماد السويدي رئيس مجموعه «السويدي إليكتروميتر»، ومحمد القماح العضو المنتدب للسويدي للتنمية الصناعية وما نيش سيجنال نائب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الهندي، حيث سيتم استعراض العلاقات المصرية - الهندية، وتجربة المستثمرين الهنود في مصر والمستثمرين المصريين في الهند.

شركات متنوعة

وأكد «أبو المكارم»، أن الاجتماع الذي يضم نحو 12 من كبريات الشركات الهندية العاملة في قطاعات «البتروكيماويات، والهندسة، والنقل، والأغذية»، سيناقش عددا من الموضوعات، على رأسها آليات حل المشكلات التي تواجه التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين فضلا عن المشروعات المقترحة للتعاون، والفرص الاستثمارات المتاحة محليا لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، فضلا عن بحث إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الهند ومصر.

زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100%

وأضاف «أبو المكارم»، أنّ المجلس يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100% وفق خطة طموحة مدتها 3 سنوات بداية من العام الجاري وحتى 2024 مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجّل 1.7 مليار دولار العام الماضي.

وذكر أن حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر يبلغ حوالي 3 مليارات دولار، مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين مصر والهند خلال الفترة الماضية، حيث شهد العام الماضي زيارة 8 وفود تجارية هندية إلى مصر، كما شاركت الشركات الهندية في معارض أقيمت بمصر.

وشهدت الفترة الماضية عقد العديد من اللقاءات بين المصدرين والمستوردين من كلا البلدين، من خلال منصات رقمية.