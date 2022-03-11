الإعلام الأمريكي: بايدن يعلن اليوم قطع العلاقات التجارية مع روسيا

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، مساء اليوم، حيث أنه من المتوقع بحسب وسائل إعلام أمريكية أن يعلن قطع العلاقات التجارية مع روسيا في تصعيد افتصادي جديد ضد موسكو كإجراء عقابي على عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي تتواصل للأسبوع الثالث.

وكانت روسيا أعلنت مرارا أنها مستعدة للعقوبات التي ستفرض بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وأنها اعتادت على مثل هذه العقوبات، لكن مراقبون يروون أن العقوبات هذه المرة أعلى وأكثر تأثيرا من أي عقوبات من قبل.

بايدن سيعلن رفع التعريفات الجمركية على منتجات روسيا

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية أيضا إن الرئيس بايدن يعتزم الإعلان عن رفع التعريفات الجمركية على الواردات الروسية، وبالتالي رفع أسعارها، ومن ثم يقل معدل الطلب عليها ما يعني خسائر لتلك الواردات.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، حسبما نقلت قناة «سكاي نيوز» عربية، أن هذه الإجراءات الجديدة ضد روسيا بعد قرار حظر واردات النفط ستتم بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوربي ودول مجموعة السبع.

رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية

في سياق متصل، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أنه تم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على عدم تعريض واردات الطاقة للحظر، وفقما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، وهو أمر منطقي في ظل اعتماد كثير من دول أوروبا على واردات الطاقة الروسية وخصوصا الغاز.

وأكد رئيس وزراء المجر بوضوح على أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض أية عقوبات على إمدادات الغاز والنفط القادمة من روسيا، وذلك بعد أن أخذت الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين قرارا بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

الاتحاد الأوروبي وصل لأقصى عقوبات وفعل ما بوسعه

وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال أمس إن العقوبات على روسيا بلغت أقصاها، وأن الاتحاد الأوروبي فعل ما بوسعه.

يأتي هذا في إطار الحديث عن العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا، حيث دخلت الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث دون توقف إلا في أوقات ومناطق محدودة.