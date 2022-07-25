«القوى العاملة»: تعيين 23 شخصا منهم 11 «قادرون باختلاف» شمال سيناء

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 23 شاباً، منهم 11 «قادرون باختلاف» من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 85 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

استخراج 49 شهادة قياس مستوى مهارة

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يونيه الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية استخرجت 49 شهادة قياس مستوى المهارة، و48 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لـ العمالة غير المنتظمة بواقع 3 آلاف جنيه منحة زواج لعامل، و3 منح مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحتي وفاة أحد الأقارب لعاملين، ومنحة رعاية صحية لعمل عملية جراحية بمبلغ 5 آلاف جنيه لعامل من المسجلين بالمديرية.

التفتيش على 129 منشأة

وأوضح مدير المديرية أنَّه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، وشن حملتي تفتيش شامل، وبحث شكوى عمالية تمّ إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد فتشت على 6 منشآت يعمل بها 974 عاملاً، وأسفر عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية منشأة مخالفة.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.