القوى العاملة: تعيين 568 شابًا منهم 5 «قادرون باختلاف» في الأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 568 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، في الأقصر منهم 5 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، للمُسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ عددهم 1757 شابًا، كما تم استخراج 667 شهادة قياس مستوى المهارة، و672 رخصة مزاولة الحرفة.

5 منح زواج بإجمالي مبلغ 15 ألف جنيه

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً منها 6 منح مواليد بـ 12 ألف جنيه، و5 منح زواج بإجمالي مبلغ 15 ألف جنيه، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم حول إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أن مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، شهد التفتيش على 300 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى عمالية.

التفتيش على 277 منشأة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 277 منشأة، وتنظيم 5 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً، كما تلقت المديرية 50 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديًا، وإحالة 19 شكوى منها إلى القضاء، و16 شكوى أخرى مازالت قيد البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي عامل من خلال متابعة مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.