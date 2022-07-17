القوى العاملة: تعيين 5827 شابا بينهم 22 «قادرون باختلاف» بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5827 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 22 «قادرون باختلاف» من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1639 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

تحرير 160 محضر سلامة

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 347 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 160 محضر سلامة و125 حالة غلق إداري، والمشاركة في 118 قياس ميداني ومراجعتها لـ 41 منشأة، وعقد 7 ندوات توعية.

التفتيش على 826 منشأة

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 826 منشأة، وأسفر عن تحرير 159 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 229 منشأة يعمل بها أطفال.

وأضاف عبد الهادي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 94 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 270 تفويضا ووكالة لشركات بها 406 فرص عمل.

وأشار وكيل المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 4 تراخيص، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.