ختام الدورة التدريبية لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة بمصنع 99 الحربي

في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر وذلك من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة التابعة للوزارة والتي تسعى دائما نحو ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة.

دورة تدريبية لعدد من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

ونظمت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي دورة تدريبية لعدد من طلابها بـ شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، إحدى الشركات التابعة للوزارة وذلك حتى يتثنى للطلاب تنفيذ ما تم دراسته علميًا بشكل عملي من خلال التعرف والتعامل مع ماكينات التشغيل بشكل مباشر في المصانع المختلفة التابعة للوزارة.

وخلال الدورة التدريبية حضر الطلاب عرضًا تقديميًا عن أهم ما تقوم به الشركة من أنشطة للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، كما قام الطلاب بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة 99 الحربي، والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل أسطوانات الغاز وطفايات الحريق وأدوات المائدة والمطبخ من الإستانلس ستيل وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية.

نماذج علمية ومِهنية مشرفة من مهندسين ذوي كفاءة عالية في المجالات الهندسية

وفى نهاية الدورة التدريبية حرص المهندس خالد ذكي رئيس مجلس إدارة شركة «حلوان للصناعات الهندسية»، على تقديم التهنئة للطلبة المشاركين بالدورة التدريبية، وأعرب عن تمنياته لهم بأن تستمر الأكاديمية في تقديم نماذج علمية ومِهنية مشرفة من مهندسين ذوي كفاءة عالية في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة «الميكانيكية والكهربائية والكيميائية».