«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع شركة «راينميتال دينيل» الجنوب أفريقية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال دينيل، جان باتريك هيلمسن، الجنوب أفريقية ووفد مرافق، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

تنفيذ المشروعات القومية

وأوضح الوزير مرسي، أنّ اللقاء استعرض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها والشركات الجنوب أفريقية في مختلف المجالات، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين، والتأكيد على أنّ دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية وتدبير مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ اللقاء شهد مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي وراينميتال دينيل، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أنّه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في المجال العسكري.

ولفت إلى أنّ توجه الدولة الحالي هو زيادة التعاون والتكامل مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية، وتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار الخارجي خاصةً في المجال الصناعي، مضيفا أنّ هذا التوجه تتماشى معه استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لتحقيق الغرض الخاص بنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، بالاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية والبشرية بمصانعها.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لـ راينميتال دينيل، رؤية الإصلاح والتنمية بالشركة، موضحا أنّ الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفا أنّ راينميتال دينيل مملوكة للحكومة الجنوب أفريقية وهي متخصصة في إنتاج العديد من المنتجات العسكرية مثل الذخائر بأنواعها (تقليدية – ذكية) ومكوناتها ووحدات التخلص من الذخائر المتقادمة، معدات الكشف عن الألغام، العربات المدرعة ومنظومات التحكم عن بُعد RCWS، الهاوتزر 155 مم G6 المدافع المتوسطة وذخائرها 20:35 مم، الصواريخ المضادة للدبابات (م د)، كما تنتج أجهزة الاتصالات وأنظمة الرادار، منظومات الدفاع الجوي، منظومات الحماية الإيجابية والسلبية، وأنظمة التوجيه بالليزر.

مكافحة الإرهاب

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الجنوب أفريقية بالإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر، مؤكدا اهتمام راينميتال دينيل بتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجانب المصري، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من التحديات التي تشهدها مثلها مثل باقي دول العالم نتيجة لجائحة كورونا والحرب (الروسية – الأوكرانية)، معربا عن تطلعه إلى أن يكون لهذا اللقاء مردود إيجابي نحو زيادة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزارة حريصة على تعزيز ودعم أواصر التعاون مع الجانب الجنوب أفريقي خاصةً في ظل حرص الوزارة على توسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مضيفا أنّه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة على أرض الواقع ووضع آليات وخطط لتفعيل التعاون المشترك.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتـب الوزيـر، المهندس محمـد خالـد زقـزوق مستشار الوزير لشؤون القطاعـات الحكومية، المهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه، الدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير لتصنيع الإلكترونيات، محمد فؤاد مترجم، محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر اللقاء من شركة راينميال دينيل الجنوب أفريقية، جون دي تويت مدير عام التصنيع والهندسة، ألبرت أفديكا مدير عام تطوير الأعمال والاتصال، موريس زيكمان المدير التنفيذي للمبيعات – مصر.