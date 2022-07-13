الإنتاج الحربي تتابع موقف تنفيذ الأتوبيسات الكهربائية: تستخدم لانتقالات COP27

أعرب المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حرصه على المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المزمع عقدها بشهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، جاء ذلك في تصريحاتٍ إعلامية له.

إنتاج الأتوبيس الكهربائي

وأوضح الوزير مرسي، أنّه يتم في هذا الإطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لإنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS، الذي يتم إنتاجه بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والقطاع الخاص ممثلاً في شركة صناعة وسائل النقل MCV، والذي سيستخدم لانتقالات ضيوف المؤتمر.

ولفت وزير الإنتاج الحربي، إلى أنّ إنتاج الأتوبيس الكهربائي يتم بأيدٍ مصرية وبنسبة تصنيع محلي تصل لأكثر من 60% وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، حيث يوفر هذا التعاون مركبات أكثر محافظةً على البيئة، ما يعود بالنفع على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام.

استضافة مؤتمر المناخ

وصرّح الوزير المرسي، بأنّ الوزارة تتعاون من ناحيةٍ أخرى مع محافظة جنوب سيناء، لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للمؤتمر ويتم عرض دوري لموقف التنفيذ ومتابعة ميدانية دورية للمشروع.

المشروعات الخضراء

وأوضح أنّه يتم العمل على ضغط موعد الانتهاء من أعمال الحديقة، مع الالتزام في ذات الوقت بمعايير الجودة والكفاءة كما هو معهود في المشروعات التي تنفذها الوزارة، مضيفا أنّ الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية التي تعكس الوجه الحضاري للمدينة، وتساهم في تحويلها إلى مدينة خضراء، إضافة إلى كونها وجهة ثقافية ترفيهية.

قمة المناخ

وشدد الوزير مرسي، على أنّ قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليا، لذلك وضعت مصر تلك القضية في أولويات جهودها التي تستهدف الحفاظ على أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية، مضيفا أنّ استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظروف إستثنائية تشهد محاولات حثيثة من جميع دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية الأخيرة، ما يحتّم تكاتف الجهود لإنجاح المؤتمر المهم، وإحرازه التقدم المنشود الذي يليق بمصر ومكانتها.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الوزير مرسي، صرح بأنّ الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ، في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحدث العالمي المهم الذي سيناقش على نطاق واسع، سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات التي طُرحت خلال قمة جلاسكو لتغير المناخ، كما سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة التي نفذتها مصر في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن كونه فرصة لتعزيز مجالات التعاون بين الدول وفتح مجالات للنقاش حول الملفات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.